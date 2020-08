Usa: vicesegretario di Stato Biegun in visita a Mosca, Kiev e Vilnius dal 24 al 27 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha confermato che il vice segretario Stephen Biegun si recherà in visita a Mosca, Kiev e Vilnius dal 24 al 27 agosto per discutere di questioni regionali e internazionali." Il vice segretario di Stato Stephen E. Biegun si recherà a Vilnius, in Lituania, a Mosca, in Russia e a Kiev, in Ucraina, dal 24 al 27 agosto per incontrare gli alti dirigenti del governo e discutere una serie di questioni regionali e internazionali", si legge in un comunicato. Il diplomatico Usa incontrerà inoltre a Vienna i funzionari dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa il 27 agosto per affrontare le questioni relative alla sicurezza regionale e ai diritti umani. (Nys)