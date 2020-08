Bergamo: incendio nel carcere, De Corato, solidarietà agli agenti intossicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato ha espresso a nome della Regione Lombardia vicinanza e solidarietà agli agenti di Polizia penitenziaria rimasti intossicati, ieri, a causa di un incendio divampato nella casa circondariale di Bergamo. "A loro - ha aggiunto - va il nostro ringraziamento per il coraggio e la prontezza dimostrata nel mettere in salvo i detenuti, tutti illesi. Gli agenti sono uomini coraggiosi che rischiano ogni giorno la propria incolumità sul posto di lavoro. Un ringraziamento anche ai vigili del fuoco intervenuti sul posto per porre in essere gli interventi necessari per ripristinare la situazione" (Com)