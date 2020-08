Milano: Sala, le città saranno motori del cambiamento, i governi durano troppo poco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il governo crede che le città saranno i motori del cambiamento affidino compiti e fondi alle città metropolitane e alle città rilevanti e le chiamino a fare la loro parte. Io ci credo, ma non sono sicuro che il nostro governo abbia questo credo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al meeting di Rimini sul tema "Abitare, vivere lavorare nelle città: cosa cambierà nelle nostre metropoli”. Sala ha spiegato che, secondo lui, è più facile che i cambiamenti partano dalla città perché “dal dopoguerra in Italia i governi sono durati mediamente un anno e due mesi, come fai ad avere il coraggio del cambiamento? Il sindaco te lo prendi per 5 anni o per 10 anni. Lo conosci, lo comprendi, lo approvi o no, ma sai con chiarezza dove andrà”. “Io dico che si riparte dalle città – ha concluso Sala – con il mio buonsenso e con la mia esperienza, se è così, dobbiamo essere conseguenti”. (Rem)