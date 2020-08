Croazia: autorità Zagabria preoccupate per ingorgo al confine fra Slovenia e Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri ed europei della Croazia ha espresso preoccupazione per l'enorme ingorgo autostradale sul confine sloveno-austriaco e ha invitato le autorità di Vienna a trovare urgentemente una soluzione. Al confine meridionale dell'Austria si è creata infatti una fila di 12 ore dopo che sono state imposte nuove misure di sicurezza per il coronavirus a tutti i viaggiatori che entrano nel paese. Il ministro croato Gordan Grlic Radman ha contattato l'omologo austriaco Alexander Schalenberg, mentre l'ambasciata croata a Vienna è stata in contatto con il ministero dell'Interno e quello degli Esteri dell'Austria. A causa dell'alto numero di contagi registrati nelle ultime settimane, le autorità austriache hanno imposto questo fine settimana nuove regole che richiedono che i dati personali di tutti i viaggiatori siano registrati al confine, anche se solo di passaggio. (Zac)