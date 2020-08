Referendum: Dadone, da taglio parlamentari più risparmio ed efficienza Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle decine e decine di milioni di euro risparmiati ogni anno a beneficio delle esigenze reali degli italiani, la riduzione dei parlamentari darà maggiore efficienza e più agilità ai lavori delle Camere. Penso per esempio alle commissioni, in cui sarà più semplice mettersi d'accordo non essendo più in cinquanta come accade oggi. Lo scrive su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, su Facebook. "Del taglio dei parlamentari si discute almeno dall'inizio degli anni Ottanta. Nilde Iotti era tra i tanti favorevoli. Molto tempo prima, nel periodo della Costituente, persino Luigi Einaudi avrebbe voluto delle Camere più snelle. Dunque, dove sta il presunto cedimento a un fantomatico populismo? Stiamo parlando di un progetto che è lì nei cassetti delle riforme da decenni e che i partiti non hanno mai voluto attuare per il timore di perdere riserve di potere", sottolinea Dadone. "È scontato che la modifica costituzionale porterà con sé un cambio di legge elettorale per garantire piena rappresentanza a tutti i territori. Così come ci saranno ritocchi ai regolamenti parlamentari. Nulla a cui non si stia già lavorando", ricorda il ministro. "Puntiamo a un Parlamento che sappia ascoltare, raccogliere le istanze e tradurle in norma, che dia l'esempio anche in termini di contenimento della spesa, un esempio oggi più importante che mai. Tagliamo gli sprechi per ridare ossigeno alla democrazia. Al referendum del 20-21 settembre votiamo sì!", conclude Dadone nel post. (Rin)