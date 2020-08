Laos-Giappone: ministri Esteri concordano allentamento restrizioni ai viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, in visita ufficiale a Vientiane, ha incontrato oggi l’omologo del Laos, Saleumxay Kommasith, e il premier laotiano, Thongloun Sisoulith, con i quali ha parlato dell’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e dato il via alla ripresa dei viaggi tra i due paesi dopo le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. Motegi, nell’anno in cui ricorre il 65mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici e il quinto della partnership strategica, ha auspicato una cooperazione ancora più stretta in diverse aree. Saleumxay ha sottolineato che anche grazie all’assistenza fornita dal Giappone, il Laos è riuscito a contenere l’epidemia di coronavirus. I due ministri degli Esteri hanno concordato di avviare all’inizio di settembre un “percorso di residenza” che consentirà ai residenti a lungo termine di viaggiare tra i due paesi mantenendo la condizione della quarantena domiciliare di 14 giorni. A seguire sarà attivato anche “percorso business”: a questo proposito è stato concordato di accelerare il coordinamento attraverso i canali diplomatici per permettere a chi viaggia per affari di condurre attività commerciali in aree limitate durante il periodo di quarantena. Il responsabile della diplomazia di Tokyo ha dichiarato anche che il Giappone è pronto ad accogliere al più presto studenti laotiani con borse di studio del governo giapponese. Si tratta dello stesso accordo concluso ieri con la Cambogia, precedente tappa del viaggio di Motegi. (segue) (Fim)