Laos-Giappone: ministri Esteri concordano allentamento restrizioni ai viaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Motegi è stato poi ricevuto dal primo ministro laotiano Thongloun. Anche in questo colloquio sono stati sottolineati gli sforzi del popolo e del governo del Laos per contenere l’epidemia e discussi i piani per la ripresa dei viaggi tra i due paesi. Sono state scambiate opinioni sull’ulteriore rafforzamento del partenariato strategico bilaterale e sulla situazione regionale, in particolare sulle questioni del Mar Cinese Meridionale e della Corea del Nord. La giornata si è conclusa con una cena di lavoro ospitata dal ministro degli Esteri Saleumxay durante la quale si è parlato delle sinergie per un Indo-Pacifico libero e aperto, della cooperazione Giappone-Mekong e di quella tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Motegi, ha così concluso gli impegni nel terzo dei quattro paesi del viaggio ufficiale in corso. Giunto nel Laos dopo le tappe in Papua Nuova Guinea e Cambogia, il ministro giapponese lascerà domani Vientiane alla volta di Naypyidaw, in Myanmar, per poi far ritorno in patria il 25 agosto. (Fim)