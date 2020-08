© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia ad Arona sulle sponde del lago Maggiore. Un ventenne ha perso la vita annegando nelle acque del lago dove si era tuffato per un bagno. L'ipotesi più accreditata è che il giovane non sapesse nuotare. Sul posto è intervenuto il 118 che non ha potuto fare nulla per salvare il giovane già morto all'arrivo dei soccorsi. (Rpi)