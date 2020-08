Elezioni: Palozzi (Cambiamo), siamo pronti per regionali e amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Candidati competitivi e liste di assoluto livello, Cambiamo con Toti è pronto alla sfida delle amministrative e delle regionali. Ad appena un anno dalla sua nascita, infatti, il nostro movimento è riuscito a presentare candidati in numerosi comuni e regioni al voto i prossimi 21 e 22 settembre". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale dell’organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Oltre all’autorevole e importante candidatura del nostro leader Giovanni Toti in Liguria, ad esempio, abbiamo candidati nelle liste civiche del presidente in Puglia, Campania e Toscana, così come abbiamo presentato liste e candidati di Cambiamo con Toti in numerosi comuni italiani, quant’anche in quelli nel Lazio, dove siamo pronti a fare davvero bene. Tutto questo a dimostrazione dell’impegno e dell’azione di radicamento messo in campo sul territorio. Rivolgo, dunque, il mio sentito 'in bocca al lupo' a tutti i nostri candidati regionali e comunali: ci attende un mese di campagna elettorale che, sono convinto, ci vedrà grandi protagonisti”. (Com)