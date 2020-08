Libia: Macron sostiene il cessate il fuoco e invita Sarraj a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, ha ricevuto oggi un invito del capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, a visitare Parigi il “prima possibile”. Lo riferisce lo stesso Gna in un comunicato relativo alla conversazione telefonica intercorsa quest’oggi tra Sarraj e l’ambasciatore di Francia in Libia, Beatrice Le Fraper du Hellen. “L’ambasciatrice ha trasmesso i saluti del presidente francese Emanuel Macron e ha rinnovato il suo sostegno all'iniziativa di pace presentata dal presidente lo scorso 21 agosto, trasmettendo l'invito del presidente francese a visitare Parigi il prima possibile”, si legge comunicato. Sarraj, da parte sua, “ha accettato l'invito” ribadendo che la sua proposta per il cessate il fuoco, le elezioni a marzo e lo sblocco della produzione petrolifera “richiede il supporto di tutti gli amici”. (Lit)