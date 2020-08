Coronavirus: in Lombardia oggi 239 nuovi casi, 4 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia crescono i positivi al covid 19, +239 (+185 ieri) a fronte di 13.663 tamponi effettuati, aumentano anche i decessi (4) oggi mentre ieri non ne era stato registrato nessuno. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (14), così come quelli ricoverati nei reparti covid fermi a 148. Aumentano i guariti/dimessi (+29). È quanto emerge dal quotidiano report della Regione sui contagi da coronavirus. Per quanto riguarda le suddivisioni per provincia, Milano fa registrare 89 nuovi casi di cui 50 a Milano città, a cui segue Brescia con 46 casi, Bergamo con 32, Monza e Brianza con 16, Como con 14, Varese con 13, Lodi 7, Lecco 6, Pavia 5, Cremona e Mantova 4, mentre nessun nuovo caso viene registrato a Sondrio. (Rem)