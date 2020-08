Migranti: Fratoianni (Leu), Musumeci scarica sui più fragili inefficienze e disorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Sicilia scarica sui migranti, sulle vittime e le persone più fragili, responsabilità non loro sulla mancanza di controlli efficaci e sulla disorganizzazione nell'isola." Lo afferma dai microfoni del Tg3 il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in merito all'ordinanza di Musumeci. "Non serve l'allarmismo, non serve la strumentalità - conclude l'esponente di Leu - non serve la paura". (Rin)