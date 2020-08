Viminale contro Musumeci per l'ordinanza sui migranti: "Non ha valore, Stato competente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dei flussi migratori "non è una materia di competenza delle Regioni", ma viene disciplinata da leggi nazionali. Così fonti del Viminale commentano l'ordinanza del governatore siciliano, Nello Musumeci, che prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza che ospitano i migranti sull'isola. Le stesse fonti sottolineano che non c'è "nessuna polemica con Musumeci" e che si sta facendo il possibile per trovare soluzioni per allentare la pressione su Lampedusa e su tutta la Sicilia. L'ordinanza di Musumeci prevede l'allontanamento entro le 24 di domani di tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia che dovranno essere trasferiti in strutture fuori dall'isola. "L'ordinanza è stata pubblicata questa notte - scrive lo stesso Musumeci - Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi terrò aggiornati più tardi"."Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci" arriva dal leader della Lega Matteo Salvini. "Senza Lega al governo ecco i risultati: porti spalancati, sbarchi a raffica, rivolta bipartisan degli amministratori locali ma nessuna indagine per sequestro di persona e nessun parlamentare di Pd, Leu o Italia Viva che sale a bordo delle navi. Questo governo mette in pericolo l'Italia", sottolinea. Anche per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha fatto bene Musumeci "a predisporre la chiusura degli hotspot sull'Isola. La Sicilia, come tutta l'Italia - scrive su Facebook - non può trasformarsi nel campo profughi d'Europa a causa della incompetenza e della furia immigrazionista del Governo Pd-M5S". Per Meloni "è una questione di legalità, di sicurezza e in questi mesi di epidemia da coronavirus anche una questione sanitaria. Musumeci ha ragione nel voler difendere il proprio territorio, ma la soluzione non sarebbe neanche spostare il problema in altre Regioni. L'unico modo per fermare una volta per tutte l'immigrazione clandestina, evitando le morti in mare e possibili problemi sanitari, è il blocco navale. Facciamolo subito: non c'è più tempo da perdere". Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "l'ordinanza del governatore della Regione Siciliana Musumeci è comprensibile. Il governo ha completamente ignorato l'emergenza immigrazione, ha messo la testa sotto la sabbia e portato all'esasperazione un'intera comunità".Critiche per la mossa del presidente siciliano arrivano dai partiti di maggioranza. "La verità - scrive Fausto Raciti, parlamentare del Partito Democratico - è solo una e sempre la stessa. Musumeci non ha idea di come gestire il rischio di un ritorno massivo del Covid, e con queste letterine prive di fondamento normativo, prova ad ingannare il dibattito e scaricare su povera gente senza colpe, l'incremento dei contagi. Pensi piuttosto a governare l'arrivo dei flussi turistici, a prevedere in modo sistematico, organizzato e massiccio il ricorso ai tamponi, a rafforzare le autorità sanitarie, a gestire l'ordine pubblico in caso di assembramenti. Perché la caccia al migrante, oltre che essere una barbarie, non solo non protegge i siciliani dal virus, ma disorienta e spaventa in un momento in cui servono lucidità e cautela da parte di tutti", spiega il parlamentare del Pd. Per il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, "il presidente della Regione Sicilia scarica sui migranti, sulle vittime e le persone più fragili, responsabilità non loro sulla mancanza di controlli efficaci e sulla disorganizzazione nell'isola. Non serve l'allarmismo, non serve la strumentalità - conclude l'esponente di Leu - non serve la paura".(Rin)