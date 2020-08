Difesa: Russia, completata consegna sistemi missilistici Pantsir-S1 alla Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che Belgrado sta valutando nuovi acquisti di armamenti dalla Russia, dopo l'acquisizione di quattro elicotteri Mi-35. "Per la prima volta si possono vedere gli elicotteri Mi-17 dell'esercito serbo. Prima li si poteva vedere solo come elicotteri da trasporto, e ora sono armati di cannoni e missili. Questa è una grande innovazione", ha detto il presidente serbo, in visita presso una base aerea vicino la capitale. “Sarà possibile anche vedere i Mi-35, che sono particolarmente impressionanti. Abbiamo comprato quattro di questi elicotteri russi e stiamo pensando ad acquistarne altri", ha detto Vucic. Il capo dello Stato ha sottolineato che la modernizzazione delle forze armate serbe continuerà sotto la guida dell'industria della difesa nazionale. (Rum)