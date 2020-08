Milano: De Corato, Parco Groane zona più pericolosa tra le aree boschive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un pusher marocchino beccato con quasi 60 grammi di eroina e 43 di cocaina nelle adiacenze del Parco delle Groane che si conferma la più pericolosa tra le 38 aree boschive lombarde in mano alla mafia africana che gestisce lo spaccio di stupefacenti. Queste aree vanno tutelate con maggiori controlli e un rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine. E' ora di dire basta", lo dichiara in una nota Riccardo de Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, commentando gli arresti effettuati ieri dai carabinieri nell'area metropolitana di Milano. "Su sei arrestati, tre sono stranieri: oltre allo spacciatore marocchino, due rumeni arrestati per furto di materiale elettrico. La quarta arrestata è una 19enne pregiudicata domiciliata al campo nomadi di via Monte Bisbino bloccata dai carabinieri mentre si allontanava dal centro commerciale 'Il Centro' con 600 euro di capi di abbigliamento. Il campo di via Monte Bisbino, tra Milano e Baranzate, è un ricettacolo di criminalità, un luogo di degrado e illegalità che continua ad essere tollerato nonostante da lì partano vere e proprie 'spedizioni' di ladri, scippatori e vandali", conclude l'assessore. (Com)