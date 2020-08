Coronavirus: 1.210 nuovi contagi da ieri, aumentano i guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i casi positivi sono stati 1.210 contro gli 1.071 di ieri per un totale di 259.345 dall'inizio dell'epidemia. Le regioni più colpite sono la Lombardia (239), il Lazio (184) e il Veneto (145). Solo la Valle d'Aosta non ha registrato alcun caso nelle ultime 24 ore. Torna a salire il numero dei decessi: sette contro i tre di ieri. Il totale dei deceduti sale così a 35.437. I guariti sono 267 (ieri erano 243) per un totale di 205.470. In aumento il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 935 in più contro i 825 di ieri per un totale di 18.438. Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario aumentano di 47 unità, 971 in tutto rispetto ai 924 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva invece salgono a 69, cinque in più rispetto ai 64 di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono 17.398 rispetto ai 16.515 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 67.371 tamponi, circa 10mila in meno rispetto a ieri che erano stati 77.674. (Rin)