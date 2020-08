Iran: aereo ucraino abbattuto, passeggeri vivi per 19 secondi dopo primo impatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha recuperato alcuni dati, inclusa una parte delle conversazioni della cabina di pilotaggio, dall'aereo 737-800 ucraino abbattuto accidentalmente dalle forze del Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica lo scorso gennaio, uccidendo tutte le 176 persone a bordo. L'analisi delle scatole nere ha mostrato che il velivolo è stato colpito da due missili, a 25 secondi di distanza, e che i passeggeri restarono vivi per 19 secondo a seguito del primo impatto. Le rivelazioni provengono da Touraj Dehghani Zangeneh, capitano dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana. "Diciannove secondi dopo che il primo missile ha colpito l'aereo, le voci dei piloti all'interno della cabina di pilotaggio indicavano che i passeggeri erano vivi”, ha detto Zangeneh, aggiungendo che “25 secondi dopo il secondo missile ha colpito l'aereo". L'abbattimento del volo 752 operato dalla compagnia ucraina Ukraine International Airlines e diretto in Canada, costato la vita a 176 persone, è avvenuto nel pieno di una rappresaglia missilistica lanciata proprio la sera dell’8 gennaio dall’Iran contro basi in Iraq che ospitavano militari statunitensi. In base alla versione iraniana, il missile sarebbe partito per errore a causa di un disallineamento del sistema radar e a seguito della mancanza di comunicazione tra il personale incaricato della difesa anti-aerea dell’aeroporto e il comandante del volo della compagnia ucraina. (Irt)