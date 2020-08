Regno Unito: capo ufficio sanitario, difficile avere vaccino per il coronavirus entro un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficilmente ci sarà un vaccino per il coronavirus "efficace e sicuro" prima dell'inverno del 2021. Lo ha affermato il capo dell'ufficio sanitario dell'Inghilterra, Chris Whitty, ripreso dall'emittente "Sky News". Sembrerebbe invece possibile ottenere un vaccino per l'inverno successivo, quello del 2021-2022, ha detto Whitty. "Sarei ovviamente lieto se fosse arrivato prima piuttosto che dopo, ma sarei piuttosto sorpreso se avessimo un vaccino altamente efficace pronto per l'uso di massa in una grande percentuale della popolazione prima della fine dell'inverno, sicuramente prima di questo Natale", ha detto il professore. Whitty ha tuttavia notato come "molte persone stanno lavorando duramente" per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. La cosa migliore, a detta di Whitty, è fissare un calendario "di un anno, piuttosto che di sei mesi", nella pianificazione dell'utilizzo del vaccino su larga scala. (Rel)