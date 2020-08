Medio Oriente: Pompeo avvia missione diplomatica in Israele, Sudan, Bahrain e Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si recherà in Israele, Sudan, Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti dal 23 al 28 agosto. Lo ha annunciato oggi Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia di Washington incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme “per discutere di questioni di sicurezza regionale legate alla dannosa influenza dell'Iran”, nonché per “stabilire e approfondire le relazioni di Israele nella regione” e discutere della “cooperazione nella protezione delle economie statunitensi e israeliane da investitori maligni”. In Sudan, Pompeo incontrerà il primo ministro Abdalla Hamdok e il presidente del Consiglio sovrano, generale Abdel Fattah el Burhan, “per discutere il continuo appoggio degli Stati Uniti al governo di transizione a guida civile ed esprimere il sostegno per l'approfondimento delle relazioni Sudan-Israele”, sottolinea ancora Ortagus. Il segretario si recherà quindi a Manama per incontrare il principe ereditario del Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa, e concluderà il suo viaggio negli Emirati Arabi Uniti, dove incontrerà il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan ad Abu Dhabi, per discutere “dello storico accordo con Israele e di questioni regionali”. (Com)