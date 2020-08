Medio Oriente: Erdogan ospita delegazione di Hamas prima della visita di Pompeo in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ospitato una delegazione del gruppo palestinese Hamas alla vigilia della visita in Israele del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, precisando che la delegazione palestinese includeva il vice capo di Hamas, Saleh al Arouri (sul quale pende una taglia di 5 milioni di dollari imposta dagli Stati Uniti per terrorismo), il responsabile di Hamas per le relazioni con l'estero, Maher Salah, il capo di Hamas per le religioni arabe e islamiche, Ezzat al-Rihiq, e il rappresentante di Hamas in Turchia, Jihad Yaghmor. Il leader di Hamas Ismael Haniyeh "si è congratulato con Erdogan per l'avvento del nuovo anno Hijri, la scoperta di un nuovo giacimento di gas naturale e la riapertura della moschea di Aya Sofia". Il gruppo palestinese ha detto di aver informato Erdogan degli ultimi sviluppi della "causa palestinese", denunciando i piani di annessione di Israele, questi ultimi teoricamente sospesi dopo l’accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. “Erdogan ha criticato gli Stati Uniti negli ultimi anni, sostenendo che lavora con i terroristi in Siria perché Washington ha appoggiato i combattenti curdi contro lo Stato islamico. Ma sembra che questa volta sia stato il governo di Ankara ad ospitare dei terroristi ricercati”, sottolinea la testata giornalista israeliana di orientamento conservatore. (Res)