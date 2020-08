Bielorussia: ministro Esteri russo, impossibile dimostrare irregolarità elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono modi per dimostrare che le elezioni presidenziali del 9 agosto in Bielorussia siano state irregolari. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ripreso dall'agenzia di stampa "Interfax". In assenza di osservatori internazionali, non si può secondo Lavrov stabilire se effettivamente la vittoria di Aleksandr Lukashenko si possa considerare irregolare o dettata da brogli. In merito alle proteste e agli scioperi in corso ormai da due settimane in Bielorussia, Lavrov ha spiegato che la soluzione sia l'avvio di un dialogo nazionale "veramente ampio", criticando al contempo "alcuni attivisti dell'opposizione bielorussa che vivono in Occidente e stanno cercando di influenzare gli eventi in corso". Queste figure, a detta del ministro russo, "vogliono la violenza per provocare la reazione delle forze di sicurezza bielorusse". (Rum)