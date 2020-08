Milano: Sala, a milanesi propongo e proporrò tre "regole" per cambiare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sforziamoci di non avere nostalgia del passato e tornare a ciò che era prima perché la situazione è cambiata, chiariamo ai cittadini quel che faremo in termini di sostegno per chi è in difficoltà e per il rilancio e fare chiarezza su quali sono i segmenti della popolazione su cui bisognerà basarsi. Sono queste le tre “regole” che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto che “sto proponendo e proporrò ai milanesi” intervenendo al Meeting di Rimini sul tema "Abitare, vivere lavorare nelle città: cosa cambierà nelle nostre metropoli”. Sala ha poi spiegato che “dobbiamo lavorare su breve periodo, venire incontro a chi è in difficoltà, ma non bisogna perdere l'orizzonte dell'investimento sul lungo periodo: non si può cercare di accontentare tutti bisogna dire ai cittadini potrò fare questo e non quest'altro”. Spiegando la terza regola Sala ha chiarito che “chiamiamo i giovani alla loro responsabilità e dobbiamo aiutarli a risolvere i loro problemi, come i prezzi troppo alti delle case, poi ci sono comunità straniere che spesso hanno determinazione e volontà, persone che hanno abitudine a mettere in discussione il tutto e poi c'è il mondo della solidarietà”. “Noi sindaci non dobbiamo compiacere e cercare il dialogo con chi è normalmente più vicino a noi ma ascoltare voci che spesso sono più lontane, su queste basi Milano può ricominciare e sento grande disponibilità a trasformare la città dal punto di vista ambientale e digitale” , ha concluso Sala. (Rem)