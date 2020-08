Piemonte: tragedia a Domodossola, 17enne cade con il parapendio in un canale e muore annegata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era in volo con il suo parapendio quando in fase di atterraggio ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un canale. Una volta in acqua non c'è stato più nulla da fare: è stata trascinata dalla corrente morendo annegata. Ha perso così la vita una 17enne a Domodossola. La ragazza aveva terminato il corso per parapendio tre mesi fa e stamattina era in volo sotto l'occhio vigile del padre. Ma qualcosa è andato storto: le correnti d'aria hanno spinto il parapendio fuori rotta e ad un certo punto il meccanismo si è chiuso. Kjara - questo il nome della vittima - ha chiesto aiuto mentre stava precipitando e ha aperto il paracadute d'emergenza per ammorbidire l'atterraggio. Però è finita in acqua e in quelle condizioni i suoi movimenti sono diventati ancora più lenti. Il padre nel frattempo ha chiamato i soccorsi, ma quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco non c'era più nulla da fare. Ora sull'accaduto sta indagando la Polizia. (Rpi)