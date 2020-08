Referendum: Di Maio, cittadini per il Sì al taglio parlamentari, establishment per il No

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non volevamo chiedere agli italiani se erano d'accordo" sul taglio degli eletti "perché io credo che la stragrande maggioranza sia d'accordo sul fatto che abbiamo troppi parlamentari". Così, in diretta Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Il tema è - aggiunge l'esponente del Movimento 5 stelle - che alcuni parlamentari hanno chiesto il referendum dopo che hanno votato all'unanimità il provvedimento". "Attraverso il referendum - aggiunge Di Maio - avremo occasione di rafforzare il ruolo del Parlamento anche attraverso la revisione dei regolamenti. In questi giorni vedo, su molti giornali, un po' in giro, è che sta nascendo il fronte del No. E' un fronte interno alla politica - sottolinea il ministro -, è un fronte molto di establishment, interno a coloro che hanno molto da perdere dal taglio dei parlamentari". (Rin)