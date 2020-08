Bergamo: incendio nel carcere, sette agenti di polizia penitenziaria intossicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è sfiorata la tragedia, ieri pomeriggio, nella casa circondariale di Bergamo. Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, ha spiegato come " dopo un black out presso il reparto reclusione della casa circondariale di Bergamo, si è verificato un incendio presso gli scantinati dove si trova la centralina elettrica. Un denso fumo ha riempito tutto il piano terra e ha raggiunto le sezioni del primo piano. Solo grazie alla prontezza e al coraggio dei colleghi in servizio e del personale intervenuto in ausilio coadiuvati dal comandante di reparto si è potuto evacuare tutti i detenuti accompagnandoli presso i passeggi. Tutti i detenuti sono rimasti illesi. Sette agenti intossicati dalle esalazioni di fumo compresi il comandante e l'ispettore di sorveglianza generale, e di questi, tre sono stati portati in ospedale e successivamente dimessi con prognosi di cinque giorni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che nel tardo pomeriggio hanno ripristinato l impianto e messo in sicurezza la struttura. Un grazie di cuore a tutto il personale di polizia penitenziaria che con professionalità e abnegazione ha evitato che la situazione diventasse ancora più drammatica. Sono stati bravi i poliziotti penitenziari in servizio nel carcere di Bergamo a intervenire tempestivamente, con professionalità, capacità e competenza". (segue) (Com)