Bergamo: incendio nel carcere, sette agenti di polizia penitenziaria intossicati (2)

- Donato Capece, segretario generale del Sappe, evidenzia come nel carcere di Bergamo si siano vissuti "momenti di grande tensione e pericolo, gestiti con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari, coordinati al meglio dall'Ispettore di servizio e dal comandante. Quanto accaduto nel carcere di Bergamo è sintomatico del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia sono costanti, ma è evidente che l'amministrazione penitenziaria deve trovare serie e urgenti soluzioni alla grave situazione riferita all'organico del reparto di polizia penitenziaria del carcere di Bergamo". (Com)