Tunisia: fonti stampa, il nuovo governo sarà annunciato tra oggi o domani

- L'annuncio relativo alla composizione del nuovo governo in Tunisia avverrà entro oggi o al più tardi nella giornata di domani, 24 agosto. Lo riferisce l’emittente televisiva radiofonica “Mosaique Fm”. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale della Tunisia, si riunirà martedì prossimo, 25 agosto, per decidere la data del voto di fiducia al governo proposto dal premier designato Hichem Mechichi. La prassi vuole che la riunione dell’ufficio di presidenza avvenga entro un massimo di due giorni dal ricevimento della lista dei nuovi ministri. La richiesta di tenere un voto di fiducia sarà presentata dal Presidente della Repubblica, Kais Saied, e sarà accompagnata da un'altra richiesta sullo svolgimento di una sessione parlamentare straordinaria (probabilmente su temi economici), poiché i lavori dell’aula sono teoricamente interrotti per la pausa dal primo agosto al 30 settembre. (segue) (Tut)