Tunisia: fonti stampa, il nuovo governo sarà annunciato tra oggi o domani (2)

- Il primo ministro incaricato Mechichi dovrà annunciare la composizione della squadra di governo entro il 25 agosto, secondo le scadenze previste dalla Costituzione tunisina. In caso contrario, il capo dello Stato può sciogliere l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) e indire elezioni anticipate entro 90 giorni. Ministro dell’Interno dal febbraio 2019, Mechichi è un alto funzionario pubblico senza affiliazioni politiche. Nato nel 1974 a Bou Salem, nella regione nord-occidentale di Jendouba, e cresciuto nel sobborgo tunisino di Ezzahra, Mechichi ha conseguito una laurea in giurisprudenza e un master in amministrazione pubblica presso la Scuola nazionale di amministrazione tunisina e il suo equivalente in Francia. Dopo la rivoluzione del 2011, è stato membro della Commissione nazionale per le indagini sulla corruzione e l'appropriazione indebita e investigatore capo presso l'Autorità nazionale anticorruzione. In seguito ha servito come capo del personale nel ministero delle Donne, della famiglia e dei bambini; nel ministero dei Trasporti; e nel ministero degli Affari sociali. (segue) (Tut)