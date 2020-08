Tunisia: fonti stampa, il nuovo governo sarà annunciato tra oggi o domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, Saied ha nominato Mechichi come suo consulente legale e, poco dopo, è diventato ministro dell’Interno del governo di Elyes Fakhfakh. Nessun grande partito ha proposto Mechichi come primo ministro; era la scelta di Saied. La Costituzione prevede che il presidente si “consulti” con i partiti in parlamento, ma non specifica che debba scegliere tra i candidati proposti dai maggiori partiti (in questo caso Fadhel Abdelkafi e Khayam Turki, entrambi proposti dal partito islamico Ennahda e dai liberali di Qalb Tounes). Saied ha sfruttato l’ampio margine di manovra a disposizione per presentare Mechichi, creando a tutti gli effetti un "governo del presidente", piuttosto che un esecutivo di stampo parlamentare. Annunciando la nomina, Saied ha osservato: "Rispettiamo la legittimità (del parlamento), ma è giunto il momento di rivederla in modo che (...) sia un'espressione sincera e completa della volontà della maggioranza". Si tratta di un chiaro riferimento all'impopolarità dell'Arp, teatro di proteste, risse e spettacoli a dir poco avvilenti e disdicevoli agli occhi dei cittadini tunisini. (segue) (Tut)