Milano: De Corato, ciclabile Sesto San Giovanni – San Babila opera pericolosa e inutile

- "Non sarà una giornata facile, domani, per i milanesi che troveranno al rientro in città la viabilità nel caos per l'inizio dei lavori in viale Monza per il prolungamento della pista ciclabile che, nelle intenzioni di Sala, collegherà San Babila a Sesto San Giovanni. Sala va avanti con il folle piano di mobilità green: evidentemente non sono bastati gli incidenti e i disagi in corso Buenos Aires, la follia dei monopattini che sfrecciano tra le auto e i pedoni che ho denunciato fin dall'inizio. Il sindaco persevera in un'opera pericolosa e inutile che ha l'unico scopo di fare demagogia a un mese dalle elezioni. Ribadisco che questa pista ciclabile è la più insicura d'Italia, una vera e propria assurdità, tant'è vero che anche il Comune di Sesto San Giovanni ha espresso le proprie riserve sia nel metodo che nel merito", lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, commentando l'annuncio del Comune di Milano dell'avvio domani dei lavori di prolungamento della pista ciclabile lungo viale Monza. (Com)