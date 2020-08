Bielorussia: ministro Esteri russo, promettente proposta Lukashenko su dialogo con opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene promettente la proposta del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko per un dialogo con l'opposizione sulla riforma costituzionale. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov intervenendo a un forum giovanile nella regione di Mosca. "Il presidente Lukashenko ha ripetutamente affermato durante i suoi recenti incontri con i lavoratori di sostenere il dialogo, compresa la proposta più importante, quella di un dialogo sulla riforma costituzionale. Questo è un percorso molto promettente", ha detto Lavrov, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". Il ministro russo ha anche affermato che i paesi occidentali mirano a "ricostruire" la Bielorussia secondo i loro progetti. "L'incapacità dei nostri partner occidentali di impegnarsi in un dialogo è un fatto piuttosto serio di cui dobbiamo tenere conto, e non solo noi", ha spiegato. Lavrov ha anche osservato che le potenze straniere stanno cercando di provocare un conflitto in Bielorussia e ha aggiunto che il popolo bielorusso stesso deciderà come uscire dalla crisi attuale.(Rum)