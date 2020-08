Coronavirus: assessore Lazio, positivi in calo con record di tamponi effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato commentando i dati diffusi sul portale Salute Lazio. Si registrano oggi infatti 184 nuovi positivi, in calo rispetto a ieri quando si è toccato il picco di 215. I drive in nel Lazio in 24 ore hanno quasi triplicato il numero dei tamponi effettuati. "Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre".(Rer)