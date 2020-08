Tunisia: Ghannouci, parlamento voterà il governo Mechichi per evitare vuoti istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Tunisia voterà a favore del nuovo governo guidato dal premier designato Hichem Mechichi, ma solo per evitare un vuoto istituzionale. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rached Ghannouci, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”. Tuttavia, ha aggiunto il leader del partito islamico Ennahda, la natura tecnocratica del nuovo esecutivo non rappresenta né il parlamento, né i partiti e questo rappresenta un problema. Quanto alla posizione del suo partito, prima forza politica parlamentare, Ghannouci ha detto che la posizione nei confronti del governo sarà determinata dal Consiglio della shura di Ennahda. L'annuncio relativo alla composizione del nuovo governo in Tunisia avverrà entro oggi o al più tardi nella giornata di domani, 24 agosto. L'ufficio di presidenza dell'Arp si riunirà martedì prossimo, 25 agosto, per decidere la data del voto di fiducia al governo proposto dal premier designato Hichem Mechichi. La prassi vuole che la riunione dell’ufficio di presidenza avvenga entro un massimo di due giorni dal ricevimento della lista dei ministri. Il 25 luglio scorso il presidente tunisino Kais Saied ha nominato Mechichi come capo del governo (primo ministro) designato. La Costituzione concede 30 giorni di tempo al premier incaricato per formare un governo. In caso contrario, il capo dello Stato può sciogliere la camera e indire elezioni anticipate entro 90 giorni. (Tut)