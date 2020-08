© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta". Lo afferma sul portale Salute Lazio l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. Oggi i positivi in regione con un collegamento alla Sardegna rappresentano il 35 per cento dei nuovi casi.(Rer)