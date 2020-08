Tunisia: Ghannouci, focolai di coronavirus dovuti a licenziamento ministro Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scoppio di nuovi casi di coronavirus in Tunisia nelle ultime settimane è dovuto principalmente al licenziamento dell'ex ministro di Salute, Abdellatif Mekki: lo ha detto il leader del movimento Ennahda e presidente del parlamento, Rached Ghannouchi, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Sfax, citato dall’emittente radiofonica “Mosique Fm”. Ghannouchi ha detto che un comandante in missione non dovrebbe essere sostituito "durante la guerra". Mekki, esponente del partito islamico, è stato estromesso dal premier Elyes Fakhfakh prima che quest’ultimo presentasse le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, Kais Saied. Il ministero della Salute ha registrato ieri sera 131 nuovi contagi in 24 ore, di cui 124 locali e 7 provenienti dall’estero, dopo 2007 test effettuati. Le autorità sanitarie hanno aggiunto che sono stati registrati 1.535 nuovi casi dalla riapertura dei confini il 27 giugno, di cui 1.060 locali e 475 importati. Gli attualmente positivi nel paese nordafricano sono 1.232 di cui 37 persone ricoverate. (Tut)