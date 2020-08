Brasile: coronavirus, quasi 3,6 milioni di casi e oltre 114 mila decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono saliti a 114.250 i decessi riconducibili al nuovo coronavirus in Brasile, secondo gli ultimi dati, aggiornati a ieri, forniti dal ministero della Salute. L'incremento è stato di 892 rispetto a venerdì, anche se il ministero ha precisato che si tratta dei decessi confermati ma non necessariamente avvenuti nelle 24 ore precedenti e che sono in corso ulteriori indagini. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, è arrivato a 3.582.362, dopo l'individuazione di 50.032 nuovi casi. I casi risolti sono 2.709.638, il 75,6 per cento del totale, mentre i casi attivi sono 758.474. Il virus è presente nel 98,9 per cento dei comuni brasiliani, ma in più della metà (3.865) i casi sono compresi tra due e cento. La media mobile dei decessi giornalieri nei sette giorni finiti ieri è di 997, invariata rispetto ai sette giorni precedenti; la media mobile dei nuovi contagi è invece di 37.838, con una variazione del -12 per cento.