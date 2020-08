Brasile: coronavirus, quasi 3,6 milioni di casi e oltre 114 mila decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l'economia, ha progressivamente aumentato il numero di attività "essenziali", non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. Nonostante il picco sia stato previsto per questo mese di agosto, città e stati più grandi hanno iniziato da giugno a rimettersi in moto. Il 20 agosto, a poche ore di distanza dal voto del parlamento brasiliano che, ribaltando il veto presidenziale, ha approvato una legge che rende obbligatorio l'uso della maschera nelle aree pubbliche su tutto il territorio nazionale, il capo dello stato ha inoltre affermato che l'uso delle mascherine come mezzo per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus non ha "quasi nessuna efficacia". La mascherina protettiva, così come l'uso di disinfettante e il distanziamento sociale, sono ritenute dalla comunità scientifica internazionale uno strumento fondamentale per contenere la diffusione del coronavirus e per questo sono raccomandate dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). (segue) (Brb)