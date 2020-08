Brasile: coronavirus, quasi 3,6 milioni di casi e oltre 114 mila decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto il numero di contagi, l'incidenza e il tasso di mortalità, il gigante sudamericano è attivamente impegnato nei processi di sviluppo di possibili vaccini. Il Brasile è stato scelto da quattro case farmaceutiche multinazionali per effettuare la "fase 3" della sperimentazione umana di altrettanti vaccini. L'Agenzia di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha dato il primo via libera anche per la sperimentazione del farmaco messo a punto dalla multinazionale farmaceutica belga Janssen Pharmaceuticals, del gruppo Johnson & Johnson, che attende ora il visto dal Consiglio nazionale per l'etica della ricerca (Conep), organo del ministero della Salute, prima di iniziare a selezionare i volontari sui quali sperimentare il vaccino. (segue) (Brb)