Brasile: coronavirus, quasi 3,6 milioni di casi e oltre 114 mila decessi (4)

- Il piano elaborato dalla Janssen prevede la partecipazione di 7.000 volontari con un'età minima di 18 anni, residenti in sette stati: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e San Paolo. Il paese è stato scelto anche in questo caso per l'alto numero di contagi e la maggiore esposizione al virus da parte dei volontari. Prima della Janssen, Brasilia aveva autorizzato per la fase decisiva dei test la compagnia britannico-svedese AstraZeneca, che ha sviluppato il vaccino in collaborazione con l'Università di Oxford (Regno Unito), la cinese Sinovac, che sperimenta il vaccino in Brasile grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca Butantan a San Paolo, e la statunitense Pfizer che opera d'intesa con l'istituto tedesco BioNTech. (segue) (Brb)