Brasile: coronavirus, quasi 3,6 milioni di casi e oltre 114 mila decessi (6)

- Una volta dimostrata l'efficacia del presidio, l'aspettativa del governo è far partire la campagna di vaccinazione nei primi mesi del 2021. Il presidente Bolsonaro ha detto che il vaccino potrebbe essere "una realtà" a dicembre o gennaio. "Forse a dicembre, a gennaio, c'è la possibilità di avere il vaccino, e poi il problema (la pandemia) sarà superato in poche settimane", ha dichiarato. In un'intervista alla "Cnn", il sottosegretario alla sorveglianza sanitaria del ministero della Salute, Arnaldo Correia de Medeiros, aveva parlato della possibile disponibilità di "15 milioni di unità a dicembre e altri 15 milioni a gennaio. Il resto, ovvero gli altri 70 milioni, arriverà nel paese a partire da marzo". (Brb)