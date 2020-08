Migranti: Gelmini (FI), Viminale non esercita competenza, basta immobilismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Viminale, inerte in queste complicate settimane, si risente per l'iniziativa del governatore della Regione Siciliana Musumeci e fa sapere: quella dei migranti è una materia di competenza statale. Peccato che la competenza non sia stata in alcun modo esercitata, causando l'emergenza sbarchi nelle nostre coste e i flussi incontrollati nei centri di prima accoglienza". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Cosa dovrebbe fare Musumeci? Aspettare qualche timida mossa da Roma mentre la sua isola è al collasso. Basta immobilismo - conclude la deputata azzurra -, basta con questa pericolosa sottovalutazione di un reale problema".(Com)