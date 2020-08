Roma: 3mila controlli nelle zone della movida nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 3mila gli accertamenti eseguiti dalla Polizia locale di Roma Capitale nelle notti di questo fine settimana con una mirata attività di controllo nelle zone tipiche della movida cittadina e sul litorale romano: Trastevere, Ponte Milvio, piazza Bologna, San Lorenzo, le principali piazze del centro storico e Ostia sono alcune delle località monitorate per limitare i comportamenti poco responsabili e rischiosi per la salute pubblica ma anche per contrastare le condotte pericolose alla guida, gli illeciti da parte di pubblici esercizi ed attività commerciali, la vendita ed il consumo irregolare di alcolici ed il fenomeno dei parcheggiatori e ambulanti abusivi. Particolari verifiche hanno riguardato il rispetto delle normative anti-covid e delle recenti prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione: sono 4 le sanzioni scattate nelle ultime due sere per inosservanza delle regole previste dall'ordinanza del Ministro della Salute. Nonostante informati delle nuove disposizioni e invitati più volte al rispetto delle regole, le quattro persone si sono rifiutate di indossare la mascherina. Mentre tre ragazzi, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati denunciati a seguito di una rissa a Ponte Milvio subito sedata dagli agenti che, durante l'intervento, sono rimasti feriti. (segue) (Rer)