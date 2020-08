Roma: 3mila controlli nelle zone della movida nel fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale sono una ventina gli illeciti contestati ai gestori di locali e attività commerciali soprattutto per vendita e somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito, disturbo alla quiete pubblica legata ad emissioni sonore moleste e mancanza di prodotti igienizzanti. Sanzionati anche alcuni avventori per consumo irregolare di alcolici su strada. A San Lorenzo gli operanti hanno proceduto nei confronti di due parcheggiatori abusivi, mentre per le vie del Centro Storico le pattuglie hanno sequestrato centinaia di prodotti venduti illegalmente su strada. Nell'ambito dei controlli per la sicurezza stradale, in questo weekend gli agenti hanno accertato oltre 500 violazioni al Codice della Strada, tra cui più di 50 per eccesso di velocità ed una decina invece commesse da parte dei conducenti di monopattini. 55 invece i casi in cui si è resa necessaria la rimozione dei veicoli per intralcio alla circolazione . (Rer)