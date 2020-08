Terrorismo: Urso (Fd'I), verità per l'Italia, stupisce silenzio M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Fioroni e Marattin. Verità e giustizia per l'Italia!": è quanto scrive su Twitter il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir in riferimento al mantenimento del segreto sulle note del colonnello Giovannone dal Libano inerenti all'assassinio di Aldo Moro e le stragi di Ustica e di Bologna. "Stupisce però il silenzio del Movimento Cinque Stelle che aveva fatto della rimozione di ogni segreto una battaglia storica. Che abbia venduto l'anima al segreto?" conclude il senatore Urso. (Com)