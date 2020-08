Germania: fonti stampa, ministero Lavoro intende estendere di un anno pagamento indennità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro tedesco Hubertus Heil intende estendere di un anno il periodo durante il quale lo Stato pagherà le indennità di lavoro a breve termine. Lo riferisce il quotidiano domenicale tedesco “Bild am Sonntag”, citando un documento ministeriale secondo cui l'assegno di indennità sarà esteso fino al 22 marzo 2022. I membri della coalizione di governo si incontreranno martedì per elaborare i dettagli e trovare una soluzione alla questione, con l'Unione cristiano-democratica (Cdu) che dovrebbe probabilmente respingere la proposta. Secondo “Bild am Sonntag”, il piano del ministero prevede un attuazione dell'estensione anche all'aumento graduale dell'indennità dopo quattro e sette mesi, che comporterà costi aggiuntivi di circa 300 milioni di euro. (Geb)