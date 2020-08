Roma: Pelonzi (Pd), ci riprenderemo la Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che per costruire a Roma un'alternativa forte si debba partire da chi ha l'elmetto", ha aggiunto il capogruppo Pd in Campidoglio. "Ripartire cioè da chi in questi quattro anni ha studiato i problemi reali, si è messo in rete con i soggetti di rappresentanza ed ha maturato proposte credibili e reali per rispondere ai bisogni dei cittadini. A Roma il centrosinistra aperto alla contaminazione con le realtà civiche è la formula vincente - continua Antongiulio Pelonzi. "A settembre, dopo la tornata elettorale, il centrosinistra a Roma comincerà ad esplicitare idee e progetti per Roma e sulla base di una concreta visione di sviluppo maturata in anni di studio e di battaglie condivise dall'opposizione nascerà il cantiere per la Capitale. A quel punto sarà chiaro anche il tema della candidatura a sindaco. Vincere e saper dimostrare di governare la Capitale potrebbe essere un punto fondamentale per il consolidamento di una politica progressista a livello nazionale. Vista l'importanza della posta in gioco gli ostacoli e le difficoltà saranno molteplici, ma sono convinto che 'bomba o non bomba' noi riprenderemo Roma". (Com)