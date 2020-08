Milano: Grimoldi (Lega), il governo non ha fatto nulla su candidatura tribunale europeo brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier ha sottolineato in una nota che in vista della valutazione degli Stati Ue sulle candidature per l'assegnazione della sede del tribunale europeo dei brevetti, che lascia Londra dopo la Brexit, "al momento le uniche candidature pervenute sui tavoli europei sono quelle di Parigi e Amsterdam. Non c'è quella di Milano, nonostante da gennaio la Lega chieda, nero su bianco, a questo Governo di incapaci di attivarsi in tal senso. Richiesta caduta nel vuoto perché gli incapaci di Palazzo Chigi e della Farnesina non hanno mosso un dito, forse per favorire i francesi o gli olandesi, che quattro anni fa grazie al letargo del precedente governo Pd si erano presi pure l'agenzia europea del farmaco, beffando sempre Milano. I Cinque Stelle dormono, il Pd latita, e così a rimetterci sarà ancora Milano, che paga la totale mancanza di autorevolezza politica di Giuseppe Sala e del Pd lombardo, che non hanno voce nel Governo. Purtroppo Milano non conta nulla nelle politiche di questo Governo di impreparati e scappati di casa”. (Com)