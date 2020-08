Coronavirus: Sileri (M5s), può esserci circolazione controllata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attenzione però - prosegue Sileri - il rischio zero non esiste e non bisogna mai abbassare la guardia. Possiamo attuare le migliori soluzioni ad esempio per la scuola, ma sarà inevitabile che fuori dagli istituti i giovani avranno contatti più ravvicinati. In questa situazione si deve fare affidamento al principio di responsabilità personale e del nucleo familiare. Intendo dire che dovremo far capire ai nostri figli che devono avere un occhio di riguardo per i contatti con gli anziani, con i più fragili e sarà necessario ascoltare i segnali del proprio corpo, eventuali sintomi", conclude il viceministro della Salute. (Rin)