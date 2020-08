Francia: ministro Salute, epidemia di Covid-19 presenta ancora molti rischi per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è in una situazione rischiosa di fronte all'epidemia di Covid-19. Lo ha affermato il ministro della Salute francese Olivier Veran al “Journal du dimanche”, spiegando che “la maggior parte delle trasmissioni del virus ora avviene in situazioni di feste cui partecipano i più giovani, dove non vengono rispettate le misure di sicurezza”. "Siamo in una situazione rischiosa" di fronte al Covid-19, ha ammonito il ministro, che teme un contagio dai più giovani alle persone più fragili. Nella giornata di sabato, in base ai dati delle autorità sanitarie, in Francia sono stati registrati 3.602 nuovi casi. Giovedì e venerdì sono stati invece 4.771 e 4.586 i contagi registrati. L'epidemia "non si è mai fermata", ha ricordato Veran. "Siamo riusciti a tenerla sotto controllo solo durante il periodo di quarantena e poi con le progressive riaperture", ha aggiunto. "Il virus circola quattro volte di più tra gli under 40 che tra gli over 65", ha detto il ministro francese, rilevando al contempo come i contagi potrebbero presto estendersi fra una fascia e l'altra. "Dobbiamo a tutti i costi evitare un simile scenario, che metterebbe a dura prova il nostro sistema sanitario e sarebbe estremamente problematico", ha insistito Veran. (Frp)