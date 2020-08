Libia: l'Onu invita le autorità a cooperare pienamente con la Missione accertamento dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) “invita le autorità libiche competenti a cooperare pienamente con la Missione di accertamento dei fatti, un passo cruciale per porre fine all'impunità e prevenire ulteriori violazioni dei diritti umani”. In un comunicato stampa, la missione guidata “ad interim” dalla diplomatica statunitense Stehpanie Williams ha accolto con favore la nomina da parte dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l’ex presidente cilena Michelle Bachelet, di tre eminenti esperti indipendenti per accertare i fatti: Mohamed Auajjar (Marocco), Tracy Robinson (Giamaica) e Chaloka Beyani (Zambia e Regno Unito). Il 19 agosto, Bachelet ha detto che "il deterioramento della situazione della sicurezza in Libia e l'assenza di un sistema giudiziario operativo sottolineano l'importanza del lavoro di un team di esperti indipendenti per documentare le violazioni dei diritti umani”, si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web delle Nazioni Unite. La missione consentirà di "lottare efficacemente contro l'impunità generalizzata per le violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi, e può anche servire da deterrente per prevenire ulteriori violazioni e contribuire alla pace e alla stabilità nel Paese". Il 22 giugno scorso, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede l'invio in Libia di una "missione conoscitiva" per documentare gli abusi commessi dal 2016. Il via libera è arrivato dopo il ritrovamento di fosse comuni a sud di Tripoli e Tarhuna dopo il ritiro delle forze alleate al generale Khalifa Haftar.(Lit)